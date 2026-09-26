İspanya'da sağ ve aşırı sağ partiler Madrid'de 20 bin kişiyle erken seçim istedi - Son Dakika
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İspanya'da sağ ve aşırı sağ partiler Madrid'de 20 bin kişiyle erken seçim istedi

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İspanya'da sağ ve aşırı sağ partiler, düzensiz göçmen politikasına karşı Madrid'de düzenlenen gösteride erken seçim istedi. Resmi açıklamalara göre 20 bin kişinin katıldığı gösteride Vox lideri Santiago Abascal, Başbakan Pedro Sanchez'in vatana ihanetten yargılanmasını istedi.

İspanya'da muhalefette olan sağ ve aşırı sağ partiler, azınlık sol hükümetin düzensiz göçmen politikasına karşı başkent Madrid'de gösteri yaparak, bir kez daha erken seçim istedi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) 30-31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin Fas tarafından giriş yapmasının ardından hükümetin yürüttüğü politikaları sert dille eleştiren ve göçmenlerin "İspanya'nın egemenliğini tehdit ettiğini" savunan sağ ve aşırı sağ görüşlü partiler eylül ayı içinde ikinci kez meydanlara indi.

İspanyol Sivil Toplumu adlı aşırı sağ görüşlü sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla organize edilen yürüyüşe ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partileri de destek verdi.

"Onur Yürüyüşü" adı verilen ve İspanya'nın egemenliğinin savunulması ana temasında gerçekleştirilen başkent Madrid'deki gösteriye katılan ve İspanyol bayrağı taşıyan binlerce kişi, hükümet ve Başbakan Pedro Sanchez karşıtı sloganlar atıp, "hükümet istifa" çağrısında bulundu.

Gösteriye katılanlar, normal şartlarda 2027 ilkbaharında olacak genel seçimlerin erkene alınmasını istedi.

Aşırı sağ, Başbakan Sanchez'in "vatana ihanetten" yargılanmasını istiyor

Resmi açıklamalara göre 20 bin kadar kişinin katıldığı gösteride basına açıklama yapan, Vox lideri Santiago Abascal, Sebte'deki düzensiz göçmen akınının arkasında Fas'ın olduğu iddiasını bir kez daha dile getirdi.

Abascal, "Sanchez Fas'ın hizmetkarı olmaya devam ettiği için Sebte işgal altında kalmaya devam ediyor. Göçmen istilası teşvik ediliyor. Sebte'de tam bir güvensizlik ortamı hakim." dedi.

Aşırı sağcı lideri, Başbakan Sanchez'in Anayasa'nın 102. Maddesi gereğince "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanmasını istediklerini ve bununla partilerinin sunduğu teklife PP'nin destek vermeme konusundaki tutumunu anlamadıklarını dile getirdi.

Okunan manifestoda da, "İspanyol halkının iradesini özgürce ifade edebilmesi için derhal genel seçimlere gidilmesini talep etmekteyiz. Pedro Sanchez'i sandık başında durduralım ve yozlaşmış rejimini, bir daha geri dönmemek üzere tarihin tozlu raflarına gönderelim. Ulusumuzun ve geleceğimizin bekası buna bağlıdır." değerlendirmelerine yer verildi.

Abascal'ın dile getirdiği, Başbakan Sanchez'in "vatana ihanet" suçuyla yargılanması talebi manifestoda da aktarıldı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30-31 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenyüzerek geçmişti.

Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Sebte'ye giren düzensiz göçmenlerden yüzde 90'ından fazlası Fas'a geri gönderilse de, kentte kalan yaklaşık 5 bin göçmenin durumu, bölgede ve ülkede sosyal, siyasi, güvenlik ve ekonomik tartışmalar yaratmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
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