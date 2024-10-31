İspanya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 158'e Ulaştı - Son Dakika
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İspanya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 158'e Ulaştı

Valensiya'daki sel felaketinde ölü sayısı 155'e, İspanya genelinde ise toplam 158'e yükseldi.

31.10.2024 21:16
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İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel felaketinde büyük çoğunluğu Valensiya'da olmak üzere ölü sayısı 158'e çıktı.

Sel felaketinden en büyük zararı gören ülkenin doğusundaki Valensiya özerk bölgesindeki Operasyonal Kontrol Merkezi, sel ve su baskınlarından dolayı bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 155'e yükseldiğini bildirdi.

Sel felaketinden etkilenen diğer bölge Kastilya-La Mancha'da ölü sayısı 3 olarak açıklanırken, İspanya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 158'e ulaştı.

Yetkililer, halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.

Valensiya'da halihazırda 150'den fazla yol trafiğe kapalı tutulup, Madrid- Valencia tren seferleri en az 15 gün durdurulurken güvenlik, su ve gıda sorunlarının olduğu bölgede 100 bine yakın kişiye elektrik verilemiyor.

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde "yüzyılın en kötü dönemi" olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve "Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü." bilgisini vermişti.

Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.

Kaynak: AA

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