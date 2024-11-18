İspanya'da Sel Felaketi Tarımı Vurdu - Son Dakika
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İspanya'da Sel Felaketi Tarımı Vurdu

Valencia ve güney bölgelerdeki sel felaketi, 650 bin ton gıdayı yok etti ve 1 milyar avro kayıp yarattı.

18.11.2024 14:48
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İspanya'da 29 Ekim'de Valencia başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel felaketinin 650 bin tonluk tarım ürününü yok ettiği bildirildi.

İspanya Tarım Sigorta Kuruluşları Birliği (Agroseguro), şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketi ve fırtınanın tarım sektörüne tarihi zarar verdiğini açıkladı.

Agroseguro, selden dolayı 25 bin 500 hektarlık ekili tarım alanının zarar gördüğünü, 650 bin tonluk gıdanın çöpe gittiğini ve 10 binden fazla çiftçinin etkilendiğini belirtti.

Açıklamada, hasarın 250 milyon avroluk tutarının sigortalanmış olduğu duyuruldu.

Selin en çok vurduğu Valencia bölgesindeki Çiftçiler Birliğinden (AVA-Asaja) yapılan açıklamada ise en büyük kaybın "yapısal" alanlarda yaşandığı ve bölgede yoğun bulunan narenciye dışındaki üzüm bağları ve çiçek seralarının da altüst olduğu kaydedildi.

Sigortasız çiftçilerin kayıpları da dahil 170 bin hektarlık tarım alanının zarar gördüğü bildirilen açıklamada, toplam kaybın 1 milyar avroyu aştığı belirtildi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesi de sellerden etkilendi

Endülüs özerk yönetimindeki Almeria kentinin Tarım, Balıkçılık, Su ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğü, Campo de Dalias bölgesindeki 400 hektarlık seraların tamamen yok olduğunu bildirdi.

Malaga'nın El Ejido ilçesi yerel yönetimi de tarım sektöründeki hasarın 158 milyon avro olduğunu tahmin ettiklerini, sadece seralardaki plastiklerin değişim maliyetinin 50 milyon avro olacağını duyurdu.

Küçük Çiftçiler ve Hayvancılık Sektörü Çalışanları Birliğinden "Eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız." açıklamasında bulunuldu, çiftliklerde 9 binden fazla hayvanın telef olduğu ve birçok arı kovanının sele kapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sel felaketinde 219'u Valencia'da olmak üzere toplam 227 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise halen kayıp.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Sel Felaketi Tarımı Vurdu - Son Dakika

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