İspanya'da STK'lar 'X' Kullanımını Bırakıyor - Son Dakika
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İspanya'da STK'lar 'X' Kullanımını Bırakıyor

Çevre örgütleri ve üniversiteler, Elon Musk nedeniyle 'X' platformunu terk edecek.

17.01.2025 21:46
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İspanya'da çevre örgütleri ve İspanyol Üniversitelerinin Rektörleri Konferansı'nın (CRUE) da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), sosyal medya uygulaması "X"i kullanmayı bırakacağını bildirdi.

"Friends of the Earth", "Greenpeace", "Ecology in Action" gibi çevre örgütlerinin de aralarında olduğu, "X" kullanımını bırakacağını açıklayan STK'ler, bu platformu terk etmek için ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin yapılacağı 20 Ocak tarihini seçti.

STK'ler "X"ten çıkma kararı almalarına gerekçe olarak, " Elon Musk'ın ABD'de yeni hükümetin bir parçası olacak olmasını ve kimseye hesap vermek zorunda kalmayacağını" gösterdi.

Ortak açıklama yapan çevre örgütleri, "Musk, aşırı sağ fikirlere dayanan söylemleri desteklemekten ve teşvik etmekten, hatta Almanya örneğinde olduğu gibi diğer ülkelerin genel seçimlerine müdahale etmekten utanmıyor. Sosyal paylaşım ağları hiçbir zaman mükemmel olmadı ancak X'in tutumu, farklı konumların eşit şartlarda yer alması gereken bir sosyal ağ için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İspanya'daki üniversitelerin rektörlerinin bağlı olduğu CRUE de "X"in artık "anti demokratik yönelimde olduğunu" belirterek, bunun "üniversitelerin demokratik, etik ve sorumlu değerlerin desteklenmesi felsefesine aykırı olduğunu" kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da STK'lar 'X' Kullanımını Bırakıyor - Son Dakika

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