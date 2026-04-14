İspanya'dan Düzensiz Göçmenlere İzin

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ülkedeki 500 binden fazla düzensiz göçmenin yasal olarak oturma ve çalışma izni alabilmelerini sağlayacak süreci başlattı.

Meclis'te çoğunluğu olmayan hükümetin, Bakanlar Kurulu'nda kabul ettiği olağanüstü kararname gereği, 1 Ocak 2026 tarihinden önce İspanya'ya giriş yapan, burada en az 5 ay kesintisiz kalan, suç kayıtları olmayan ve kamu düzeni için herhangi bir tehdit teşkil etmeyen tüm düzensiz göçmenler, oturma ve çalışma izni almak için başvuruda bulunacak.

Düzensiz göçmenler 16 Nisan'da internet üzerinden 20 Nisan'dan itibaren de Sosyal Güvenlik, Postane ve Yabancılar Ofisine bağlı ofislerden oturma ve çalışma izni için başvuru yapma hakkına sahip olacak.

Hükümet Sözcüsü, Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göçmenler Bakanı Elma Saiz, basına yaptığı açıklamada, "Daha iyi bir ülke, hakları kısıtlayan değil, tanıyan bir ülke olmak için kabul edilen bu kararname, bu yasama döneminin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu, hükümetin etik tutarlılık ve sosyal adalet eylemidir." dedi.

Sürecin sağlıklı işlemesi için bakanlığa ek personel alacaklarını söyleyen Saiz, başvuru süresinin 30 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.

"Bugün, bir kez daha, İspanyol olmaktan gurur duyuyorum"

Çin'de bulunan Başbakan Pedro Sanchez de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sanchez, "Bu, normalleşme eylemi, zaten günlük hayatımızın bir parçası olan yaklaşık yarım milyon insanın gerçekliğinin tanınmasıdır. Aynı zamanda bir adalet eylemi ve bir gerekliliktir. Hakları tanıyoruz ancak yükümlülükler de talep ediyoruz. Zaten günlük hayatımızın bir parçası olanlar, ülkemizin ve yaşam biçimimizin korunmasına katkıda bulunarak eşit şartlarda yaşamalıdır. Bugün, bir kez daha, İspanyol olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Çıkan kararname ile İspanya'da yasal statü ile yaşamlarını sürdürmek isteyen düzensiz göçmenler, pasaportlarının süresi dolmuş olsa dahi başvuru yapabilecek.

Ayrıca, sabıka kaydını menşe ülkelerden alamayan düzensiz göçmenler için bu belgeyi İspanya hükümeti diğer ülkeden talep edecek ve bu durumda olan düzensiz göçmenlerin süreci üç ay uzatılabilecek.

Diğer yandan, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunacağını açıklayan aşırı sağcı Vox partisi, düzensiz göçmenlere yasal statü verilmesine karşı çıktı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki sağcı ve aşırı sağcı gruplar da İspanya hükümetinin düzensiz göçmenleri yasallaştırmasını "Avrupa Birliği için bir tehdit" olarak değerlendiren açıklamalar yaptı.

İspanya nüfusunun yüzde 20'sini göçmenler oluşturuyor

Resmi verilere göre İspanya'da yaşayan yabancıların sayısı 2002'den bu yana iki kat artarken, mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 20'sini göçmenler oluşturuyor.

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) son verilerine göre, İspanya'da her 5 kişiden 1'ini temsil eden 10 milyon yabancı ülke doğumlu kişinin yaşaması, sadece son üç yılda yabancı ülke doğumluların sayısının iki milyon artması ve ülkede yeni istihdamların yüzde 43'ünde göçmenlerin çalışması dikkati çekiyor.

Bu arada Funcas adlı düşünce kuruluşunun raporunda, mevcut durumda İspanya'da yasal statüsü olmayan 840 bin düzensiz göçmenin yaşadığı belirtildi.