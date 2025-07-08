İspanya'dan İsrail'e Gazze Tepkisi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gıda yardımı bekleyen sivillere yönelik saldırılarını kınayarak, bölgedeki insani durumu "sürdürülemez" olarak nitelendirdi.

Albares, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durum sürdürülemez. İsrail silahlı kuvvetlerinin gıda yardımı bekleyen insanlara ateş açmasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiddetin son bulmasını ve insani yardıma engelsiz erişim sağlanmasını talep eden Albares, rehinelerin serbest bırakılması ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı.

Albares, şunları kaydetti:

"İki devletli çözüm, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin barış ve güvenlik içinde yaşaması için tek yoldur."

İsrail ordusunun, dün, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde sözde yardım dağıtım noktası yakınlarında toplanan vatandaşlara açtığı ateş sonucu en az 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.