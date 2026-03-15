İspanya'dan İsrail'e Sert Kınama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını kınayarak uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

İspanya, İsrail'in Filistin topraklarındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını sert bir dille kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, 28 Şubat'ta başlayan İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik kabul edilemez şiddet artışını ve Batı Şeria'da Filistinli vatandaşların ölümüne neden olan zulüm ve sistematik saldırıları derinden kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrailli şiddet yanlısı yerleşimcilerin Batı Şeria'da eylemlerini cezasız bir şekilde gerçekleştirmeleri, Filistin halkının güvenliğini ve bütünlüğünü tehdit etmeleri, mallarına ve varlıklarına saldırmaları, zeytinlikler ve diğer geçim kaynaklarını yok ederek Filistinlileri topraklarından ve evlerinden kaçmaya zorlamalarını şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

İspanya'nın, İsrail'in Filistin'deki ibadet yerlerine yönelik saldırılarını "kabul edilemez" gördüğü, özellikle son olarak Duma köyündeki camiye yapılan saldırıdan "derin endişe" duyduğu belirtilen açıklamada, "İspanya, ibadet özgürlüğüne yönelik tüm saldırıları ve dini gerekçelerle nefret söylemini kışkırtan eylemleri kınamaya devam edecektir." görüşünün altı çizildi.

Açıklamada, Batı Şeria'daki şiddetin, Gazze'de devam eden askeri operasyonlarla daha da arttığı ve bu operasyonların sivil can kayıplarına yol açmaya devam ettiği kaydedilerek, şunlar kaydedildi:

"İspanya hükümeti, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan, çeşitli İsrail yetkililerinin Batı Şeria'daki Filistin toprakları üzerindeki yerleşim genişletme ve kontrol politikalarını tamamen reddediyor."

İsrail hükümetinin "şiddete ve cezasızlığa kararlı bir şekilde son vermeye ve sorumluların adalete teslim edilmesini sağlamaya" çağrılan açıklama, şöyle tamamlandı:

"Bu şiddet eylemleri, Birleşmiş Milletler'in 2803 sayılı kararı ve New York Deklarasyonu temelinde barışa ulaşma çabalarını tehlikeye atıyor ve Filistin Devleti'nin varlığını tehdit ederek iki devletli çözümün uygulanmasını baltalıyor."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İspanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:28:39. #.0.4#
SON DAKİKA: İspanya'dan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.