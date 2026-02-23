İspanya Darbe Belgeleri Açıklanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya Darbe Belgeleri Açıklanıyor

23.02.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya hükümeti, 1981 darbe girişimine ait gizli belgeleri 45 yıl sonra açığa çıkarıyor.

İspanya hükümeti, 23 Şubat 1981'de başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimine ait gizli belgeleri açıklayacak.

Başbakan Pedro Sanchez, darbe girişiminin 45. yılı nedeniyle ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun yarın yapacağı haftalık olağan toplantısında, 23 Şubat 1981'deki darbe girişimine ilişkin belgelerin gizliliğini kaldırma kararı alacağını duyurdu.

Sanchez, "Hafıza, kilit altında tutulamaz. Yarın, halka tarihi borcumuzu ödemek için 23 Şubat darbe girişimine ait belgeleri gizlilikten çıkaracağız. Demokrasiler, daha özgür bir gelecek inşa etmek için geçmişlerini bilmelidir. Bu yolu açanlara teşekkürler." ifadesini kullandı.

Kararın, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 25 Şubat'tan itibaren darbe girişimine ait tüm gizli belgeler, hükümetin resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da, 23 Şubat 1981 tarihinde yarbay Antonio Tejero Molina'nın başında bulunduğu yaklaşık 200 jandarma erinin Meclisi basmasıyla başlayan darbe girişimi, 17 saat sonra başarısızlıkla sonlanmıştı.

Darbe girişiminden ötürü jandarmadan ihraç edilen, 1982'deki son duruşmanın ardından 30 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 1996'da şartlı tahliye edilen Tejero'nun hasta olduğu ve evinde tedavi gördüğü biliniyor.

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Darbe Belgeleri Açıklanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı

12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:41:04. #7.11#
SON DAKİKA: İspanya Darbe Belgeleri Açıklanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.