İspanya, Ekonomik Kriz İçin 1,8 Milyar Euro Destek Paketi Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya, Ekonomik Kriz İçin 1,8 Milyar Euro Destek Paketi Onayladı

İspanya, Ekonomik Kriz İçin 1,8 Milyar Euro Destek Paketi Onayladı
30.06.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, Ortadoğu krizine yanıt olarak hanehalkları ve işletmelere 1,8 milyar euroluk destek paketi sundu.

MADRİD, 30 Haziran (Xinhua) -- İspanya Bakanlar Kurulu, Ortadoğu krizinin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla hanehalkları ve işletmelere yönelik vergi indirimleri ile mali destekleri genişleten 1,8 milyar euroluk (2,1 milyar ABD doları) paketi onayladı.

Hükümetin Kapsamlı Müdahale Planı çerçevesinde pazartesi günü kabul edilen tedbirler, temmuz-eylül döneminde yakıt vergisi indiriminin kademeli olarak azaltılmasını içeriyor. Pakette ulaşım işletmecileri, çiftçiler ve balıkçılara yönelik yakıt desteklerinin eylül sonuna kadar sürdürülmesi öngörülüyor. Gübre sübvansiyonlarını da genişleten paket ayrıca, İspanya'nın rekabet denetim kurumuna yakıt fiyatlarının ve piyasa uygulamalarının izlenmesinde daha geniş yetkiler tanıyor.

Kararname, elektrik üretim vergisinin kademeli olarak kaldırılmasını da öngörüyor. Buna göre vergi oranı bu yıl yüzde 5'e, 2027'de yüzde 3,5'e ve 2028'de ise sıfıra indirilecek. Paket, savunmasız hanehalkı ve çalışanlara yönelik koruyucu tedbirleri sürdürürken, yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmayı ve İspanya'nın enerji güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan ek düzenlemeler de içeriyor.

Kaynak: Xinhua

Yerel Yönetim, Orta Doğu, İspanya, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya, Ekonomik Kriz İçin 1,8 Milyar Euro Destek Paketi Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
13:03
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 14:05:56. #7.12#
SON DAKİKA: İspanya, Ekonomik Kriz İçin 1,8 Milyar Euro Destek Paketi Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.