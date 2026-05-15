İspanya Eurovision'a Katılmayacak

15.05.2026 16:28
İspanya, İsrail'e tanınan ayrıcalıklara karşı çıkarak Eurovision'dan çekilme kararı aldı.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Gazze'ye saldırılarına rağmen, yarışma organizatörlerinin İsrail'e tanıdığı ayrıcalık nedeniyle, İspanya'nın bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na  katılmama kararı aldığını belirtti. Sanchez, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Eurovision'dan çıkarıldığını hatırlatarak, "Aynı ilkeler İsrail için de uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

Sanchez sosyal medyadan yayımladığı video mesajında, İspanya kamu yayıncısı RTVE'nin "adaletsizliğe karşı durmak" amacıyla aylar önce Eurovision'dan çekilme kararı aldığını belirtti. Sanchez, şunları kaydetti:

"İspanya, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor. Çünkü insan haklarına ve uluslararası hukuka olan bağlılığımız kültür alanında da kendini gösteriyor. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde festivalden çıkarılmıştı ve İspanya bu kararı desteklemişti."

Aynı ilkeler İsrail söz konusu olduğunda da uygulanmalıdır. Çifte standart olamaz. İspanya, tam da barışı teşvik etmek, bizi birbirimize yakınlaştırmak ve Avrupa kıtasının çeşitliliğini kutlamak amacıyla doğan bu festivale her zaman bağlı kaldı. Ancak yasa dışı savaş ve aynı zamanda soykırım karşısında sessizlik bir seçenek değildir; Gazze ve Lübnan'da yaşanmaya devam edenlere kayıtsız kalamayız."

İSPANYA'YI BİR DİZİ AVRUPA ÜLKESİ DESTEKLEDİ

Sanchez bu adımın "tutarlılık, sorumluluk ve insanlık meselesi" olduğunu ve İspanya'nın bu konuda yalnız olmadığını ifade etti. İspanya Başbakanı "Bu yılki organizasyonda İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya gibi ülkeler de yer almayacak. Ayrıca Avrupa genelinde birçok hayran da festivale sırt çevirmiş durumda. Bu nedenle bu yıl farklı olacak. Evet, Viyana'da olmayacağız ama tarihin doğru tarafında olduğumuza inanarak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

