İspanya, Güney Kıbrıs’a Fırkateyn Gönderiyor

05.03.2026 16:02
İspanya, Güney Kıbrıs'ın hava savunmasına destek için 'Christopher Columbus' fırkateynini gönderiyor.

(ANKARA) - İspanya, İran'a ait insansız hava araçlarının hedef aldığı Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs'ın hava savunmasına destek sağlamak amacıyla en gelişmiş fırkateynlerinden birini bölgeye gönderme kararı aldı.

İspanya Savunma Bakanlığı, "Christopher Columbus" adlı savaş gemisinin ayrıca Orta Doğu'dan sivillerin tahliyesine destek vermek üzere hazır bulunacağını açıkladı.

Christopher Columbus, Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisinin liderlik ettiği ve Hollanda, Yunanistan ile İtalya'ya ait savaş gemilerinin de yer aldığı daha geniş bir filonun parçası olarak konuşlanacak. Filonun amacının İsrail kıyılarına yaklaşık 150 mil mesafede bulunan Güney Kıbrıs üzerindeki hava sahasının korunmasına destek vermek olduğu belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

