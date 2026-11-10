İspanya hükümeti TikTok'un askıya alınması için Veri Koruma Ajansı'na başvurdu - Son Dakika
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İspanya hükümeti TikTok'un askıya alınması için Veri Koruma Ajansı'na başvurdu

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İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümeti, TikTok'un istisnai önlem olarak askıya alınması için Veri Koruma Ajansı'na başvurdu. Bakan Sira Rego, platformda binden fazla çocuk cinsel istismarı videosu bulunduğunu ve TikTok'un çözüm sunmadığını belirtti.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, sosyal medya platformu TikTok'a yasak getirilmesini istedi.

Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, düzenlediği basın toplantısında, İspanya Veri Koruma Ajansı'ndan TikTok'un İspanya'daki faaliyetlerinin "istisnai bir önlem olarak askıya alınmasını" istediklerini açıkladı.

Bir sosyal medya platformu olan TikTok'ta binden fazla çocuk cinsel istismarı videosu ortaya çıktığını hatırlatan Bakan Rego, "TikTok'un faaliyetlerini geçici olarak askıya almak hükümetin yetkisinde değil. Eğer bize kalsaydı, dün askıya alırdık." dedi.

TikTok firmasının yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ve "durumu incelemeyi ve değerlendirme taahhüdü aldıklarını" aktaran İspanyol Bakan, "Ancak ne teknik çözüm, ne uzlaşma isteği, ne denetim, ne de herhangi bir doğrulama mekanizması sundular." diye konuştu.

TikTok'taki çocuklara yönelik cinsel istismar videolarının ardından Gençlik ve Çocukluk Bakanlığı, hafta başında Savcılıktan harekete geçmesini de istemişti.

Bu arada İspanyol medyası, TikTok'ta 48 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan binden fazla çocuk cinsel istismarı videosu ve bu tür materyalleri paylaşan veya satan 20 binden fazla potansiyel pedofil profili tespit edildiğini ve bunlardan 7 binden fazlasının İspanyolca olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kaynak: AA
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