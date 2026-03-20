İspanya: Lübnan'daki Durum Kritik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya: Lübnan'daki Durum Kritik

20.03.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı ve durdurulmasını istedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal eden saldırılarına maruz kalan Lübnan'daki durumun kritik olduğunu ve bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan ile ilgili açıklama yaptı.

"Lübnan'daki durum kritik. 1 milyondan fazla insan yerinden edildi, 1000'den fazla kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı." ifadesini kullanan Albares, "İsrail'in Lübnan'daki saldırısı derhal durdurulmalıdır." dedi."

İsrail'in saldırılarında Litani Nehri üzerindeki köprülerin yıkılmasının, ülkenin bir bölümünün kabul edilemez şekilde tecrit edilmesine yol açtığını vurgulayan Albares, "İsrail'in, Beyrut ve Lübnan'ın diğer bölgelerinde evleri yıkmasını, uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal etmesini ve Hizbullah'ın roket saldırılarını kınıyoruz. Mağdurların tıbbi hizmetlere erişimi şarttır." ifadelerine yer verdi.

Albares ayrıca, Lübnan'daki BM barış gücü UNIFIL'de İspanyol askerlerinin de görev yaptığını hatırlatarak, "Silahlı Kuvvetlerimiz Lübnan'ın istikrarı ve bölgenin güvenliği için örnek teşkil eden çalışmalar yürütüyor. Lübnan hükümetini, ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz. İspanya, onların ve sivil halkın yanındadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İspanya, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya: Lübnan'daki Durum Kritik - Son Dakika

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

12:22
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 13:40:38. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya: Lübnan'daki Durum Kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.