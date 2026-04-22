İspanya Meclisi'nden NATO Referandumu Redd edildi - Son Dakika
22.04.2026 19:23
Podemos'un İspanya'nın NATO üyeliğini referanduma götürme önerisi, mecliste reddedildi.

İspanya Meclisi, muhalefette yer alan aşırı sol görüşlü Podemos partisinin sunduğu, hükümetin NATO üyeliğini bir kez daha referanduma götürmesine ilişkin önerisini reddetti.

Podemos, 12 Mart'ta 40. yıl dönümü olan İspanya'nın NATO üyeliğinin, 1986 yılında olduğu gibi bir kez daha referanduma sunulması için yaptığı girişimden sonuç alamadı.

"İspanya'nın NATO üyeliğinin devamına ilişkin bir referandum yapılması" ile ilgili Podemos'un sunduğu öneriye, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile muhalefetteki Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) ve Katalonya için Birlik (Junts) partileri karşı oy kullandı.

Koalisyonun küçük ortağı Sumar "çekimser" oy verirken, sadece Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Bask bölgesindeki Bildu ittifakının desteğini alan Podemos'un önerisi kabul edilmedi.

İspanya'nın NATO'dan ayrılmasını ve askeri üslerin kapatılmasını isteyen Podemos partisinin, meclise sunduğu öneride "mevcut durumda İspanya'daki nüfusun sadece yüzde 21'inin NATO üyeliği kararına katıldığı, 58 yaşın altındakilerin tamamının NATO'da kalmayı doğru bulmadığı" savunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'i "savaş kışkırtıcılığı yapmak ve silahlanma kampanyaları yürütmekle" suçlayan Podemos'un lideri İone Belarra, "ABD'nin NATO'yu, artık sadece basit müşteriler olarak görerek, kendi emirlerine boyun eğdirmek için en iyi araç olarak kullandığını, müttefik ülkelerin de daha fazla doğal gaz ve silah satın alma taahhüdüyle bunu pekiştirdiğini" ileri sürdü.

"Barışa, uluslararası hukuka ve halklar arası işbirliğine dayalı bir dış politikayı yeniden oluşturmak ve İspanya'nın uluslararası ilişkilerindeki egemenliğini tam olarak geri kazanmasını sağlamak, savaş ve barış kararlarında vatandaşların demokratik iradesini yeniden merkeze koymak" için bu öneriyi sunduklarını aktaran Belarra, Başbakan Pedro Sanchez'i de "Savaşa hayır" sloganını kullanmasına rağmen tam tersi yönde hareket etmekle suçladı.

Kaynak: AA

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi

19:59
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever’e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
