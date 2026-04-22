İspanya Meclisi'nden NATO Referandumu Redd edildi

İspanya Meclisi, muhalefette yer alan aşırı sol görüşlü Podemos partisinin sunduğu, hükümetin NATO üyeliğini bir kez daha referanduma götürmesine ilişkin önerisini reddetti.

Podemos, 12 Mart'ta 40. yıl dönümü olan İspanya'nın NATO üyeliğinin, 1986 yılında olduğu gibi bir kez daha referanduma sunulması için yaptığı girişimden sonuç alamadı.

"İspanya'nın NATO üyeliğinin devamına ilişkin bir referandum yapılması" ile ilgili Podemos'un sunduğu öneriye, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile muhalefetteki Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) ve Katalonya için Birlik (Junts) partileri karşı oy kullandı.

Koalisyonun küçük ortağı Sumar "çekimser" oy verirken, sadece Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Bask bölgesindeki Bildu ittifakının desteğini alan Podemos'un önerisi kabul edilmedi.

İspanya'nın NATO'dan ayrılmasını ve askeri üslerin kapatılmasını isteyen Podemos partisinin, meclise sunduğu öneride "mevcut durumda İspanya'daki nüfusun sadece yüzde 21'inin NATO üyeliği kararına katıldığı, 58 yaşın altındakilerin tamamının NATO'da kalmayı doğru bulmadığı" savunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'i "savaş kışkırtıcılığı yapmak ve silahlanma kampanyaları yürütmekle" suçlayan Podemos'un lideri İone Belarra, "ABD'nin NATO'yu, artık sadece basit müşteriler olarak görerek, kendi emirlerine boyun eğdirmek için en iyi araç olarak kullandığını, müttefik ülkelerin de daha fazla doğal gaz ve silah satın alma taahhüdüyle bunu pekiştirdiğini" ileri sürdü.

"Barışa, uluslararası hukuka ve halklar arası işbirliğine dayalı bir dış politikayı yeniden oluşturmak ve İspanya'nın uluslararası ilişkilerindeki egemenliğini tam olarak geri kazanmasını sağlamak, savaş ve barış kararlarında vatandaşların demokratik iradesini yeniden merkeze koymak" için bu öneriyi sunduklarını aktaran Belarra, Başbakan Pedro Sanchez'i de "Savaşa hayır" sloganını kullanmasına rağmen tam tersi yönde hareket etmekle suçladı.