İspanya Seçim Kurulu, Başbakan Sanchez hakkında soruşturma açtı - Son Dakika
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İspanya Seçim Kurulu, Başbakan Sanchez hakkında soruşturma açtı

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İspanya Merkez Seçim Kurulu, Başbakan Pedro Sanchez'in Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısında kamu kaynaklarını seçim amaçlı kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Sanchez 300-3.000 avro para cezasıyla karşılaşabilir.

İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında seçim niteliğinde bir konuşma yaparak kamu kaynaklarını kullandığı gerekçesiyle Başbakan Pedro Sanchez'e soruşturma açtı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 29 Kasım tarihli erken genel seçim kararı almasından bir gün sonra, 6 Ekim'de düzenlenen haftalık olağan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Başbakanlık konutunda basın toplantısına çıkması polemik konusu oldu.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve "Kutlama sona erdi (SALF)" adlı partiler, Sanchez'i "Başbakanlıkta bir miting düzenler gibi, kamu kaynaklarını kullanarak seçim niteliğinde bir konuşma yaptığı" iddiasıyla JEC'e şikayet etti.

Şikayet başvurularını kabul eden JEC, Genel Seçim Rejimi'ne ilişkin yasa uyarınca, Sanchez'in Bakanlar Kurulu'nun ardından basın toplantısında konuşmasının "kamu kaynaklarının seçim niteliğinde kullanılması" suçuna örnek teşkil edebileceği iddiasıyla Başbakan hakkında soruşturma açma kararı aldı.

"Seçim kararı alındıktan sonra kamu görevlilerinin uyması gereken siyasi tarafsızlık yükümlüğüne bağlı kalmama ve başarı çağrıştıracak etkinlikler düzenleme yasağını çiğnemekle" suçlanan Sanchez, yasa gereği 300 ile 3 bin avro arasında para cezası alabilir.

Suçlamayı getiren Halk Partisi, "Sanchez'in bir mükerrer suç" işlediğini öne sürerek, aynı zamanda Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri olan Sanchez'in geçmiş 6 seçim süreci boyunca yasaları ihlal ettiğini, seçim kurullarınca toplam 6 bin 600 avro tutarında 4 para cezasına çarptırıldığını ve Yüksek Mahkeme tarafından onanmış 2 yaptırımla daha karşı karşıya kaldığını duyurdu.

İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümeti, her salı haftalık olağan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştiriyor.

Normal süreçte Bakanlar Kurulu'nun ardından Hükümet Sözcüsü ve alınan kararlarla ilgili bakanlar basının karşısına çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Sanchez, 6 Ekim'deki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda çıkarılan, konut kriziyle ilgili 2 kararnamenin kabulü ile ilgili basını bilgilendirmeyi bizzat kendisi yapmış ve erken genel seçim ilanıyla ilgili gazetecilerin yönelttiği soruları da yanıtlamıştı.

Kaynak: AA
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