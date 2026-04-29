İspanya'nın 500 bin düzensiz göçmene yasal statü kararı Avrupa'da tartışma yarattı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaklaşık 500 bin düzensiz göçmene yasal statü tanıma kararı, Avrupa genelinde göç tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella, düzenleme kapsamındaki kişilerin Fransa'ya serbestçe seyahat edip sosyal sistemden yararlanabileceğini öne sürdü. Ancak İspanyol hükümeti, en az beş aydır İspanya'da yaşayan düzensiz göçmenlerin bir yıllık geçici oturma izni alabileceğini, ancak bu kişilerin yalnızca İspanya'da yaşama ve çalışma hakkına sahip olacağını, diğer AB ülkelerine yerleşme hakkı tanımadığını açıkladı.

Uzmanlar, Bardella'nın iddialarının aksine, yeni statü kazanan göçmenlerin Fransa'nın sosyal güvenlik sistemine erişemeyeceğini, sağlık hizmetlerinin İspanya tarafından karşılanacağını veya masraflarını kendilerinin ödeyeceğini belirtiyor. İspanya'da 2025 başlarında yaklaşık 840 bin düzensiz göçmen yaşadığı tahmin ediliyor. İspanya, euro bölgesinin en güçlü ekonomilerinden biri olarak iş gücü açığını kapatmak için bu adımı atarken, İtalya da 2026-2028 döneminde 500 bin yeni göçmen kabulünü öngören bir plan hazırladı.