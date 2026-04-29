İspanya'nın 500 bin düzensiz göçmene yasal statü kararı Avrupa'da tartışma yarattı

29.04.2026 07:09
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaklaşık 500 bin düzensiz göçmene yasal statü tanıma kararı, Avrupa genelinde göç tartışmalarını yeniden alevlendirdi ve yanıltıcı iddialara yol açtı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaklaşık 500 bin düzensiz göçmene yasal statü tanıma kararı, Avrupa genelinde göç tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella, düzenleme kapsamındaki kişilerin Fransa'ya serbestçe seyahat edip sosyal sistemden yararlanabileceğini öne sürdü. Ancak İspanyol hükümeti, en az beş aydır İspanya'da yaşayan düzensiz göçmenlerin bir yıllık geçici oturma izni alabileceğini, ancak bu kişilerin yalnızca İspanya'da yaşama ve çalışma hakkına sahip olacağını, diğer AB ülkelerine yerleşme hakkı tanımadığını açıkladı.

Uzmanlar, Bardella'nın iddialarının aksine, yeni statü kazanan göçmenlerin Fransa'nın sosyal güvenlik sistemine erişemeyeceğini, sağlık hizmetlerinin İspanya tarafından karşılanacağını veya masraflarını kendilerinin ödeyeceğini belirtiyor. İspanya'da 2025 başlarında yaklaşık 840 bin düzensiz göçmen yaşadığı tahmin ediliyor. İspanya, euro bölgesinin en güçlü ekonomilerinden biri olarak iş gücü açığını kapatmak için bu adımı atarken, İtalya da 2026-2028 döneminde 500 bin yeni göçmen kabulünü öngören bir plan hazırladı.

Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

07:15
Kökleri Osmanlı’ya dayanıyor 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
07:03
Emlakta yeni dönem Güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz’da başlıyor
Emlakta yeni dönem! Güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz'da başlıyor
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
02:25
ABD’de istifa depremi Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
01:20
ABD’de tarihi dava Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
Advertisement
