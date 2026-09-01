İspanya\'nın Paterna kentinde La Corda festivalinde 70 bin fişekle renkli görüntüler oluştu

PATERNA, 1 Eylül (Xinhua) -- İspanya'nın Paterna kentinde tarihi ve geleneksel havai fişek festivali La Corda renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında koruyucu kıyafetler giyen katılımcılar, trafiğe kapatılan ana cadde boyunca 70.000'den fazla fişek ateşleyerek bölgeyi kıvılcım ve dumana boğdu.

Paterna, geçmişten günümüze taşıdığı bu piroteknik geleneği nedeniyle "Ateş Kenti" olarak da anılıyor.