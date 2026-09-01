İspanya'nın Paterna kentinde La Corda festivalinde 70 bin fişekle renkli görüntüler oluştu
İspanya'nın Paterna kentinde düzenlenen geleneksel La Corda havai fişek festivalinde katılımcılar, koruyucu kıyafetler giyerek trafiğe kapatılan ana caddede 70 binden fazla fişek ateşledi. Kıvılcım ve dumanla dolu bu etkinlik, 'Ateş Kenti' olarak anılan Paterna'nın piroteknik geleneğini yaşatmaya devam ediyor.
PATERNA, 1 Eylül (Xinhua) -- İspanya'nın Paterna kentinde tarihi ve geleneksel havai fişek festivali La Corda renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinlik kapsamında koruyucu kıyafetler giyen katılımcılar, trafiğe kapatılan ana cadde boyunca 70.000'den fazla fişek ateşleyerek bölgeyi kıvılcım ve dumana boğdu.
Paterna, geçmişten günümüze taşıdığı bu piroteknik geleneği nedeniyle "Ateş Kenti" olarak da anılıyor.
Kaynak: Xinhua
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