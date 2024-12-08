İspanya Suriye'de Barış Çözümünü Destekliyor

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(ANKARA) - İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Madrid'in Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye'de bölgeye istikrar sağlayacak barışçıl bir çözümü destekleyeceğini açıkladı. Albares, "Suriye'de farklı bölgelerin, farklı gruplar tarafından kontrol edilmesi olasılığından kaçınılmasını umduğunu" ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares yaptığı açıklamada, Madrid'in "Suriye'nin geleceğine ilişkin herhangi bir çözüm senaryonusun barışçıl olması, Suriye halkının yararına olması ve Orta Doğu'ya istikrarsızlık değil, istikrar getirmesi" gerektiğini söyledi.

Albares, İspanya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Suriyelilerin gelecekte nasıl yönetileceklerine ve kim tarafından yönetileceklerine karar verebilmeleri için adımlar atmamız gerekiyor ve elbette Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması önemli" dedi. Bakan ayrıca, Suriye'nin "Balkanlaşmasından" yani "farklı bölgelerin farklı gruplar tarafından kontrol edilmesinden kaçınılmasını umduğunu" ifade etti.