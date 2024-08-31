İspanya, Ukrayna'ya gönderilen silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin vermeyecek - Son Dakika
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İspanya, Ukrayna'ya gönderilen silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin vermeyecek

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukrayna'ya gönderdikleri silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Robles, Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları'nın dün Brüksel'de yaptığı toplantının ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

31.08.2024 13:18
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İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukrayna'ya gönderdikleri silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Robles, Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları'nın dün Brüksel'de yaptığı toplantının ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

Robles, "İspanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği, Rusya topraklarına saldırı olasılığını dikkate alabilecek kapsamı olmayan savunma amaçlı silah ve malzemedir. İspanya diğer ülkelerin aldığı kararlara ve Ukrayna'nın pozisyonuna saygı duyuyor ancak İspanya'nın gönderdiği malzemenin bu şekilde kullanımı (Rus topraklarına saldırı) söz konusu değil." dedi.

İspanya Savunma Bakanı ayrıca Ukraynalı askerlerin kendi ülkelerinde eğitilmelerine karşı çıktıklarını yineleyerek, yıl sonuna kadar eğitim alacak 6 bin Ukraynalı askere sadece İspanya içinde eğitim verileceğini kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen askeri malzemelerin Rus topraklarına saldırı amaçlı olarak da kullanılmasına sıcak baktığını açıklamıştı.

Borrell, dün basına verdiği demeçte, "Ukrayna'ya sağlanan silahların Rus toprakları içindeki hedeflerde kullanılabilmesi, Rusya ile savaşa gireceğimiz anlamına gelmiyor. Bu bir abartı." demişti.

Diğer yandan İspanyol basını da İspanya'nın kararının Hollanda, Estonya gibi diğer AB ülkelerinin tutumuyla çeliştiğini yazdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya, Ukrayna'ya gönderilen silahların Rus topraklarında kullanılmasına izin vermeyecek - Son Dakika

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