İspanya ve Çin Arasındaki Turizm Gelişiyor

BARSELONA, 22 Temmuz (Xinhua) -- İspanya Turizm Enstitüsü'nün Beijing temsilcisi Maria Llinares, iki ülke arasında seyahat eden kişi sayısındaki artışın sürdüğünü belirterek, Çin ile İspanya arasındaki turizmin geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

İspanya'nın 2024 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 66 artışla 647.801 Çinli turisti ağırladığını, öte yandan 157.000 İspanyolun Çin'i ziyaret ettiğini kaydeden Llinares, böylelikle pandemi öncesi ziyaretçi sayısının yüzde 90'ından fazlasına ulaşılmış olduğunu belirtti.

Llinares, pazartesi günü Xinhua'ya verdiği demecinde 2025 yılındaki ziyaretçi sayılarının, pandemi nedeniyle iki ülke arasındaki turizmin durma noktasına gelmesinden önce 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen rakamları şimdiden aştığına dikkat çekti.

"Görünüm olumlu" diyen Llinares, sektördeki gelişimin devam etmesinin, ekonominin performansına, ulaşım imkanlarına ve aynı zamanda turizm pazarlaması açısından giderek daha talepkar hale gelen Çin pazarına İspanya'nın ne kadar iyi uyum sağlayacağına bağlı olacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki ulaşım imkanlarına bakıldığında İspanya Turizm Enstitüsü, Çin ile İspanya arasındaki direkt uçuş sayısının bu yaz önemli ölçüde artarak 2019 seviyesinin neredeyse iki katına çıktığını bildirdi.

Ulaşım imkanlarının artmasının, Çin'den İspanya'ya yönelik turizm talebindeki güçlü performansın arkasındaki ana faktörlerden biri olduğunu belirten Llinares, İspanya'nın tercih edilen bir adres konumunu güçlendirmek için turizm pazarlama çabalarını sürdürmesinin önemini de vurguladı.