İspanya ve İrlanda, AB-İsrail ticari anlaşmasının gözden geçirilmesini talep etti - Son Dakika
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İspanya ve İrlanda, AB-İsrail ticari anlaşmasının gözden geçirilmesini talep etti

İspanya ve İrlanda, AB-İsrail ticari anlaşmasının gözden geçirilmesini talep etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, İsrail'e Avrupa Birliği (AB) pazarında birçok imtiyaz tanıyan ticari anlaşmanın 'acilen gözden geçirilmesini' talep ettiği mektuba, 78 Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilinden destek geldi. Milletvekilleri, İsrail'in AB-İsrail Ortaklık Anlaşması dahil olmak üzere yükümlülüklerine uyup uymadığının acilen gözden geçirilmesini ve anlaşmanın insan hakları ve demokratik ilkelere saygı temelinde yürütülmesini talep etti.

16.02.2024 19:35
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, İsrail'e Avrupa Birliği (AB) pazarında birçok imtiyaz tanıyan ticari anlaşmanın "acilen gözden geçirilmesini" talep ettiği mektuba, 78 Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilinden destek geldi.

Brüksel merkezli Euractiv haber sitesine göre, Sanchez ve Varadkar'ın AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasının "acilen gözden geçirilmesine" yönelik AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdikleri mektubun ardından söz konusu talebe destek olmak için hazırlanan mektup AP milletvekilleri arasında imzaya açıldı.

Milletvekilleri mektupta, "İsrail'in AB-İsrail Ortaklık Anlaşması dahil olmak üzere yükümlülüklerine uyup uymadığının acilen gözden geçirilmesi" çağrısı yaparken, AB-İsrail ilişkilerinin "insan hakları ve demokratik ilkelere saygı temelinde yürütülmesini" öngören anlaşmanın 2'nci maddesinin uygulanmasını talep etti.

Mektupta İsrail'in "kendini savunma hakkını ancak uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kullanabileceği" vurgulanarak, "Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 28 binden fazla sivilin öldürüldüğü ve yaklaşık 2 milyon insanın yerinden edildiği bir ortamda İsrail'in eylemlerinin uymakla yükümlü olduğu ayrımcılık, orantılılık ve ihtiyatlılık ilkelerine uygun olduğunu düşünmek mümkün değildir." ifadesine yer verildi.

Mektubu imzalayan 78 milletvekili arasında AP'nin ikinci büyük siyasi grubu Sosyalistler ve Demokratlar Grubunun başkanı Iratxe Garcia Perez'in de yer aldığı ve imzacıların çoğunluğunu İspanyol ve İrlandalı milletvekillerinin oluşturduğu belirtildi.

Sanchez ve Varadkar, 14 Şubat'ta, von der Leyen'e mektup göndererek İsrail ile anlaşmada yer alan insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğinin tespiti için "acilen gözden geçirilmesini" talep etmişti.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması

Haziran 2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyor.

AB-İsrail arasındaki ticaret hacmi 2022'de 46,8 milyar avro düzeyine ulaştı ve AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı haline geldi.

İspanyol ve İrlandalı liderin de atıfta bulunduğu anlaşmanın ikinci maddesi, İsrail'in insan hakları ve demokratik ilkelere saygı duymasını gerektiriyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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