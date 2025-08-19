İspanya ve Portekiz Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor

Tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya ve Portekiz'de, ay başından bu yana yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ağustos ayı başından bu yana yangınlara karşı seferber olan İber Yarımadası'nın iki ülkesinde, bu yıl toplamda 560 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.

Avrupa Çevre İzleme Programı Copernicus'a bağlı olan Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verilerine göre, İspanya'da 344 bin, Portekiz'de 216 bin hektardan fazla alan kül olurken, bunun çok büyük bir bölümü ağustos ayında çıkan yangınlarda gerçekleşti.

Son 31 yılın en büyük yangınlarının yaşandığı İspanya'da başta kuzeydeki Galiçya, Kastilya ve Leon ile Asturias, güneyde Extremadura ve son olarak dün akşam saatlerinde başkent Madrid çevresinde başlayan yangınlar olmak üzere 40'tan fazla yerde alevler yükseliyor.

Yerel yönetim yetkilileri ve Sivil Koruma Kurumundan paylaşılan bilgilere göre, Galiçya'nın Ourense ile Kastilya ve Leon'un Zamora ve Leon kentlerine bağlı köyler başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde 8 binden fazla kişi dün geceyi de evlerinin dışında geçirdi.

Ourense'deki yangınları söndürme çalışmalarında 1'i ağır 4 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, ülkede kuzey bölgeleri ağırlıklı olarak 15 ana yolun trafiğe kapalı tutulduğunu açıkladı.

Bu arada 17 Ağustos'ta Ourense ve Leon'a giden Başbakan Pedro Sanchez, bugün de yangınların vurduğu diğer büyük kentlerden Zamora ve Caceres'i ziyaret edecek.

Portekiz

Portekiz'de halihazırda 4 yerde büyük yangınlar devam ederken, 2 bin 300'den fazla itfaiyecinin söndürme çalışmalarına katıldığı belirtiliyor.

EFFIS verilerinde Portekiz, yüzölçümü oranına göre Avrupa Birliği'nde en yüksek yanmış alan yüzdesine sahip ülke konumunda bulunuyor.

Portekiz'de bu yılki yangınlar ülke topraklarının yüzde ikisinden fazlasını kül etti.