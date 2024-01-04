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İspanya'ya 2023'te düzensiz göçmenlerin sayısı yüzde 83 arttı - Son Dakika
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İspanya'ya 2023'te düzensiz göçmenlerin sayısı yüzde 83 arttı

İspanya'ya 2023 yılında kara veya deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenlerin sayısı, 2022'ye kıyasla yüzde 83 artış gösterdi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 56 bin 852 düzensiz göçmen ülkeye gelirken, Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısı ise yüzde 154 artarak 39 bin 910 kişiye ulaştı. İspanya, AB'de en fazla düzensiz göçmenin geldiği ikinci ülke oldu.

İspanya\'ya 2023\'te düzensiz göçmenlerin sayısı yüzde 83 arttı
04.01.2024 - 12:04,
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İspanya'ya 2023'te kara veya deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenlerin sayısının, 2022'ye kıyasla yüzde 83 arttığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, geçen yıl İspanya'ya 56 bin 852 düzensiz göçmen geldi.

Bu durum, 2022 ile kıyaslandığında ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısının 2023'te yüzde 83 arttığını ortaya koydu.

Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmen sayısı geçen yıl, 2022 yılına kıyasla yüzde 154 artarak 39 bin 910 kişiye ulaştı.

İspanya'ya 2018'de 64 binden fazla düzensiz göçmen gelirken, 2023, ülke tarihinde ikinci en yüksek düzensiz göçmen gelişinin yaşandığı yıl oldu.

İspanya ayrıca 2022'ye kıyasla yüzde 50 artışla 155 bin 754 göçmen alan İtalya'nın ardından Avrupa Birliği'nde (AB) en fazla düzensiz göçmenin geldiği ikinci ülke oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İspanya'ya 2023'te düzensiz göçmenlerin sayısı yüzde 83 arttı - Son Dakika
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