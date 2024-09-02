İspanya'ya Gelen Turist Sayısı ve Turizm Geliri Rekor Kırdı - Son Dakika
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İspanya'ya Gelen Turist Sayısı ve Turizm Geliri Rekor Kırdı

İspanya'ya ocak-temmuz döneminde gelen turist sayısı 53 milyon 370 bin olarak açıklandı. Turizm geliri ise 71 milyar avroyu aştı. Bu verilerle geçmiş yıllara göre rekor kırıldı.

02.09.2024 13:18
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İspanya'ya ocak-temmuz döneminde gelen turist sayısının 53 milyon 370 bin olduğu, turizm gelirinin de 71 milyar avroyu aştığı belirtilerek, bu verilerle geçmiş yıllara göre kıyaslama yapıldığında rekor kırıldığı bildirildi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünden (INE) yapılan açıklamada, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12'lik artışla 2024'ün ocak-temmuz döneminde İspanya'ya 53 milyon 370 bin turistin geldiği belirtildi.

Açıklamada, sadece temmuz ayında İspanya'ya 10 milyon 900 bin turistin geldiği bilgisi paylaşıldı.

Turizm gelirinin de 7 ayda 71 milyar avronun üzerine çıktığı aktarılan açıklamada, 2023'ün aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 18,6'lık bir artış olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu verilerle geçmiş yıllara göre kıyaslama yapıldığında rekor kırıldığı ifade edildi.

Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle turizm gelirlerindeki artışa dikkati çekerek "INE'nin verileri, turizmin İspanya ekonomisini yönlendirmeye devam ettiğini, sektörde zenginlik ve istihdam yarattığını doğrulamıştır." dedi.

İspanya'ya gelen turist sayısı ilk kez 2023'te 85 milyonun üzerine çıkarken, bu sayının yıl sonunda aşılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'ya Gelen Turist Sayısı ve Turizm Geliri Rekor Kırdı - Son Dakika

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