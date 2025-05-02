İspanyol Çiftçi Vietnam\'a Yola Çıktı

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/AHMET ÇELİK - Vietnam'daki kanser hastaları ve kimsesiz çocuklar için ülkesinden bisikletiyle yola çıkan İspanyol çiftçi Marino Izquierdo, Düzce'den geçti.

Valencia'nın Massamagrell bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Izquierdo, babasını kanserden kaybettikten sonra kendini sosyal sorumluluk projelerine adadı.

İspanya'da bisiklet kulübü üyeliği bulunan Izquierdo, hem ülkesinde hem de Fransa'da kanserle mücadele derneklerine üye oldu.

Izquierdo, kanser hastalığıyla mücadeleye farkındalık oluşturmak amacıyla 7 Şubat'ta bisikletiyle Vietnam'a doğru yola çıktı.

Seyahat masraflarını karşılayabilmek için evini ve arabasını satan Izquierdo, ülkesinde üyesi olduğu bisiklet kulübünden, kanserle mücadele derneklerinden ve yakın çevresinden topladığı bağışlarla Vietnam'da kanser hastalarının yanı sıra kimsesiz çocuklara da destek olmak istiyor.

Daha önce birçok kez gittiği Vietnam'a yolculuğu kapsamında 11 ülkeyi geride bırakıp Türkiye'ye ulaşan Izquierdo, Düzce'den geçti.

Izquierdo, yolculuğu boyunca toplam 22 ülkeden geçerek aralık ayında Vietnam'a ulaşmayı hedefliyor.

"Kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak istiyorum"

Marino Izquierdo, AA muhabirine, Vietnam'da kanser hastalarına ve kimsesiz çocuklara yardım etmek için yollara düştüğünü söyledi.

Izquierdo, yolculuğuyla kanserle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak istediğini vurgulayarak "22 ülkeyi dolaşarak Vietnam'a gidiyorum. Şu anda Türkiye'deyim, çok güzel ve büyüleyici bir ülke. İkisi İspanya'da, biri Fransa'da olmak üzere kanserle mücadele eden 3 derneği temsil ediyorum. Fransız dernek, aynı zamanda hastanelerde ve yetimhanelerde yaşayan insanlara yardım ediyor." diye konuştu.

Yardım faaliyetlerinin önemine işaret eden Izquierdo, "Benim misyonum, kanserle mücadele dernekleriyle işbirliği yaparak Vietnam'daki hastanelere ve yetimhanelere bağış ulaştırmak ve bunun, imkanı olmayan insanlara yardıma dönüşmesini sağlamak. Bu sayede radyoterapi ve kemoterapi masraflarını karşılayabilecekler. Ayrıca ailesi olmayan çocuklara yardım etmek için yetimhanelerle işbirliği yapacağız." ifadelerini kullandı.