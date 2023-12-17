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İspanyol piyanist Dorantes, Antalya Piyano Festivali'nde konser verdi - Son Dakika
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İspanyol piyanist Dorantes, Antalya Piyano Festivali'nde konser verdi

Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, flamenko besteleri ve performanslarıyla tanınan İspanyol piyanist Dorantes, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Sanatçı, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde de ikinci kez sahne aldı ve performansıyla büyük beğeni topladı. Konser sonunda Dorantes, dinleyenlerden alkış aldı.

İspanyol piyanist Dorantes, Antalya Piyano Festivali\'nde konser verdi
17.12.2023 - 13:01,
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Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, flamenko besteleri ve performanslarıyla tanınan İspanyol piyanist Dorantes konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 15 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alan sanatçı, ikinci kez Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Konserde, Dorantes ve ekibi performanslarıyla beğeni kazandı.

Dorantes, ???????konser sonunda dinleyenlerden alkış aldı.

Kaynak: AA
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Antalya, Aralık, AKM, Son Dakika

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