İspanyol piyanist Dorantes, Antalya Piyano Festivali\'nde konser verdi

Bu yıl 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, flamenko besteleri ve performanslarıyla tanınan İspanyol piyanist Dorantes konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 15 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alan sanatçı, ikinci kez Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Konserde, Dorantes ve ekibi performanslarıyla beğeni kazandı.

Dorantes, ???????konser sonunda dinleyenlerden alkış aldı.