Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Burdur Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan tuzlu ve çorak kıyıları kuraklığa dayanıklı tıbbi ve aromatik bitkilerle yeşillendirmeyi hedefliyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde hayata geçirilmesi planlanan projeyle hem rüzgarın taşıdığı tozun önlenmesi hem de bölgenin ekolojik ve ekonomik açıdan yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Burdur Gölü Senir Kıyısı Ekolojik Rehabilitasyon ve İklim Uyum Projesi kapsamında, gölün Isparta sınırlarında kalan yaklaşık 650 hektarlık kıyı alanında çalışma yürütülmesi planlanıyor. Projenin ilk aşamasında 100 hektarlık alanın pilot uygulama sahası olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.

Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, AA muhabirine, projeyi 15 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında tanıttıklarını söyledi.

Projenin, Bakanlığın ve Isparta Valisi Abdullah Erin'in destekleriyle, il müdürlüğünün koordinasyonunda, Isparta ve Burdur'daki üniversitelerin bilimsel katkılarıyla geliştirildiğini belirten Çelen, göllerdeki su çekilmesinin Türkiye'de ve dünyada yaşanan ortak sorunlardan biri olduğunu ifade etti.

Burdur Gölü'nün uluslararası öneme sahip Ramsar alanı olduğunu aktaran Çelen, teknik çalışmalara göre gölün su seviyesinin 1971-2024 döneminde yaklaşık 21 metre düştüğünü, yüzey alanının ise 207 kilometrekareden 106 kilometrekareye gerilediğini bildirdi.

Su çekilmesiyle göl kıyısında tuzlu, bitki örtüsü seyrek ve rüzgara açık geniş alanların ortaya çıktığını anlatan Çelen, özellikle rüzgarlı havalarda oluşan toz bulutlarının çevredeki tarım alanlarını ve yerleşim yerlerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

"Her yere dokunmak değil, gereken yere doğru dokunuş yapmak istiyoruz"

Çelen, projenin temel amacının suyun çekildiği kıyıda doğal yapıyı korumak, toprak kaybını ve toz taşınımını azaltmak olduğunu vurguladı.

2023 yılında gölün kıyı kenar çizgisinin güncellenmesiyle yaklaşık 650 hektarlık alanı çalışma kapsamına aldıklarını belirten Çelen, bunun 100 hektarını öncelikli pilot saha olarak belirlediklerini dile getirdi.

Alanı tuzluluk ve toprak özelliklerine göre bölümlere ayırdıklarını ifade eden Çelen, her bölgenin koşullarına uygun bitki türleri ve rehabilitasyon yöntemleriyle ele alınacağını kaydetti.

Çelen, şöyle konuştu:

"Toz taşınımını önlemek için daha elverişli alanlarda ölmez çiçek, altın otu, kekik, ada çayı, lavanta ve gül gibi tıbbi ve aromatik bitkileri değerlendirmeyi planlıyoruz. Her yere dokunmak değil, gereken yere doğru dokunuş yapmak istiyoruz. Çapraz rehabilitasyon dediğimiz yaklaşımda, elverişli alanlarda yürütülecek çalışmaların rehabilitasyonu daha güç bölgelerin iyileştirilmesine de destek olmasını hedefliyoruz. Elverişli alan, zor alanın yükünü paylaşsın istiyoruz."

Pilot uygulamalar izinlerin ardından başlayacak

Projenin bilimsel altyapısının oluşturulması amacıyla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle ekolojik etki değerlendirme raporunun hazırlandığını ve toprak ile su analizlerinin yapıldığını bildiren Çelen, izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından pilot alanda kontrollü denemelere başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çelen, bitkilerin gelişimiyle kıyı yüzeyindeki değişimlerin ve toz taşınımının düzenli olarak izleneceğine dikkati çekerek, saha ölçümlerinin yanı sıra uydu görüntüleri ve insansız hava araçlarından da yararlanılarak elde edilecek verilerin rehabilitasyon çalışmalarının sonuçlarını değerlendirmede önemli rol oynayacağına işaret etti.

Projenin, çevresel iyileştirmenin yanı sıra bölgeye ekonomik ve sosyal katkı da sağlayacağına işaret eden Çelen, tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilmesiyle yerel üreticiler için yeni imkanlar oluşturulabileceğini, proje kapsamında uçucu yağ üretimi, kurutulmuş bitki satışı ve ekoturizm gibi ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesinin ve çiftçilerin alternatif üretim modelleriyle buluşturulmasının amaçlandığını anlattı.

Çelen, bölgenin iklim değişikliğine uyum konusunda sahada somut bir örnek, adeta bir laboratuvar olacağına değinerek, "Rüzgar çıktığında toprağın yerinde kaldığı bir kıyı görmek istiyoruz. Hayalimiz bu. İnsanların bu kıyıya artık bir sorun alanı olarak değil, bir doğa alanı olarak bakmasını istiyoruz. Çorak bir kıyının bilim ve sabırla hayat bulabileceğini göstermek istiyoruz. Gölü korumak yalnızca suyunu korumak değil. Suyun çekildiği yerde doğanın dengesini yeniden kurmasına yardım etmek de gölü korumak demek." dedi.