ISPARTA'da asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.
Hızırbey Mahallesi'nde bir binanın asansör boşluğuna düşen köpeği fark edenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrendi.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Asansör Boşluğunda Kurtarılan Köpek - Son Dakika
