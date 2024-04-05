Isparta\'da askeri helikopter arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 5 personelin bulunduğu askeri helikopter, arıza nedeniyle acil iniş yaptı.
Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait "UH-1" tipi helikopter, yağ kaçağı yüzünden acilen inmek zorunda kaldı.
Ardıçlı köyü Burdur Gölü kıyısı yakınlarına acil iniş yapan helikopterdeki 5 personelden yaralanan olmadığı öğrenildi.
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı Gişeleri çıkışı mevkiinde meydana gelen yangında, tırın çekicisi tamamen yanarak hurdaya döndü. Dorsede bulunan malzemelerin birçoğu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, inceleme başlatıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki sivil ölümlerini önlemesi ve yardımları artırması gerektiğini belirtti. Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirdi. ABD'nin İsrail'e verdiği askeri yardımın azaltılması yönünde baskı olduğu belirtiliyor. ABD-İsrail ilişkisinin en önemli unsuru olan silah sevkiyatının etkileneceği ise henüz netlik kazanmadı.
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