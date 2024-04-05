Isparta'da askeri helikopter arıza nedeniyle acil iniş yaptı - Son Dakika
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Isparta'da askeri helikopter arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Isparta\'da askeri helikopter arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bulunan Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait 'UH-1' tipi askeri helikopter, yağ kaçağı nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Ardıçlı köyü Burdur Gölü kıyısı yakınlarına yapılan acil inişte, helikopterde bulunan 5 personelden herhangi birinin yaralanmadığı belirtildi.

05.04.2024 03:33  Güncelleme: 03:36
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 5 personelin bulunduğu askeri helikopter, arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait "UH-1" tipi helikopter, yağ kaçağı yüzünden acilen inmek zorunda kaldı.

Ardıçlı köyü Burdur Gölü kıyısı yakınlarına acil iniş yapan helikopterdeki 5 personelden yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da askeri helikopter arıza nedeniyle acil iniş yaptı - Son Dakika

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