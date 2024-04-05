Isparta\'da askeri helikopter arıza nedeniyle acil iniş yaptı

ABD İsrail'e Gazze Savaşı'na verilen desteği sınırlama baskısı yapıyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki sivil ölümlerini önlemesi ve yardımları artırması gerektiğini belirtti. Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu öfkeyi dile getirdi. ABD'nin İsrail'e verdiği askeri yardımın azaltılması yönünde baskı olduğu belirtiliyor. ABD-İsrail ilişkisinin en önemli unsuru olan silah sevkiyatının etkileneceği ise henüz netlik kazanmadı.