Isparta\'da atıl durumdaki okulun çatısında yangın çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde atıl durumdaki bir okulun çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi.
Yeni Mahalle'de atıl durumdaki Sağlık Meslek Lisesi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesiyle söndürülen yangın çatıda hasar oluşturdu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Vali Mustafa Yavuz, turizmin önemine vurgu yaparken, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise Safranbolu'nun Türkiye'nin marka değeri olduğunu belirtti. Programda ayrıca halk oyunları gösterisi ve resim sergisi de yer aldı.
Çorum merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok bina çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Ulu Cami'nin minaresinden düşen ahşap parçalar sonucu bir kişi yaralandı. Elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde ağaçlar ve çöp konteynerleri park halindeki araçlara zarar verdi. Ayrıca Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki trafik levhaları da devrildi. Alaca ilçesinde iş yerlerinin çatıları uçarken, Sungurlu ilçesinde ise ağaçlar otomobillere zarar verdi. Dodurga ilçesinde ise enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.
Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı. Elektrik akımının kesilmesiyle tehlike önlendi ve devrilen ağaçlar kaldırıldı. Vezirköprü ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu ve çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.
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