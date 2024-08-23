Isparta'da Bekçilerden Kaçan Şüpheliyi Taksi Şoförü Yakalayarak Teslim Etti - Son Dakika
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Isparta'da Bekçilerden Kaçan Şüpheliyi Taksi Şoförü Yakalayarak Teslim Etti

Isparta\'da Bekçilerden Kaçan Şüpheliyi Taksi Şoförü Yakalayarak Teslim Etti

Isparta'da bir taksici, trafikte seyir halindeyken bekçilerden kaçan bir şüpheliyi fark ederek durdurdu ve bekçilere teslim etti. Taksici, kendini riske atmasına rağmen pişman olmadığını belirtti.

23.08.2024 22:16
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Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi, taksi şoförü yakalayarak teslim etti.

Kentte taksicilik yapan Murat Petek, trafikte seyir halindeyken bir şüphelinin bekçilerden kaçtığını fark edince aracını durdurdu.

Petek, koşarak yakaladığı şüpheliyi bekçilere teslim etti.

Murat Petek, gazetecilere, kovalamacada bir kişinin bekçilerden kaçtığını gördüğünü ve ara sokağa giren şüphelinin peşinden taksiyle gittiğini söyledi.

Kaçan kişi başka bir sokağa girince aracı durdurarak arkasından koştuğunu anlatan Petek, "Belki kendimi riske attım ama bu durumdan pişman değilim. Hırsızlık yapmış olabilir, birinin canını yakmış, cinayet işlemiş olabilir. Onun için tepkisiz kalamadım." dedi.

Öte yandan, olay anı aracın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bekçiler ile şüpheli arasındaki kovalamaca, taksi şoförünün aracından inerek yakaladığı şüpheliyi bekçilerin götürmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

3-sayfa, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Bekçilerden Kaçan Şüpheliyi Taksi Şoförü Yakalayarak Teslim Etti - Son Dakika
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