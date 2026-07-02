Isparta'da Bıçakla Yaralanan Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Bıçakla Yaralanan Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti

Isparta\'da Bıçakla Yaralanan Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti
02.07.2026 22:42
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Atabey'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan Halil Yıldız hastanede yaşamını yitirdi, kardeşi tedavi altında.

ISPARTA'nın Atabey ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kardeşten Halil Yıldız, hastanede hayatını kaybetti.

Atabey ilçesindeki gölet bölgesinde belediye personeli olarak görev yapan G.A. ile Halil ve Yaşar Yıldız kardeşler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil ve Yaşar Yıldız bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Halil Yıldız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşar Yıldız ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavganın ardından şüpheli G.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Isparta'da Bıçakla Yaralanan Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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