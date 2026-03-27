Isparta\'da Bulunan 1400 Lira Sahibine Ulaştırıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esnaf, yolda bulduğu 1400 lirayı sahibine teslim etti. Para, bisikletle giden Arda Altın'a aitydi.

ISPARTA'da esnafın yolda bulduğu 1400 lira sahibi bulunarak teslim edildi. Bisikletiyle giderken parayı düşüren Arda Altın, "Paket servisi verdikten sonra geri dönüyordum. Arka cebimdeydi para, düştüğünü sonradan fark ettim" dedi.

Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün saat 14.00 sıralarında bisikletiyle giden birinin yola para düşürdüğü fark edildi. Bulvar üzerindeki esnaftan Tuncay Acar, bölgeye gidip paraları topladı. Acar, 1400 lira olan parayı düşüren kişiyi bulmak için iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol etti, çevrede araştırma yaptı. Ancak Tuncay Acar, sonuç alamadı. Sanal medya sayfalarından paylaşım yapan Tuncay Acar, paranın sahibine ulaştı. Bir süre sonra paylaşımları gören Arda Altın, iletişime geçtiği Tuncay Acar ile buluştu. Arda Altın, kendisinin paket servis elemanı olduğunu belirterek, "Paket servisi verdikten sonra geri dönüyordum. Arka cebimdeydi para, düştüğünü sonradan fark ettim. Birkaç kere aradım, bulamadım. Sonra karakola gittim. Ustamla yerel sayfalarda gördük. Sonra aradım. Parayı aldık" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Isparta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 11:57:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.