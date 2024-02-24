Isparta'da depreme dayanıksız olan Ülkü Ortaokulu'nun yıkım anı kaydedildi - Son Dakika
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Isparta'da depreme dayanıksız olan Ülkü Ortaokulu'nun yıkım anı kaydedildi

Isparta\'da depreme dayanıksız olan Ülkü Ortaokulu\'nun yıkım anı kaydedildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yapılan dayanıklılık testlerinde Ülkü Ortaokulu'nun yıkılmasına karar verildi. Okulun yıkımı iş makineleri yardımıyla gerçekleştirildi ve yıkım anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Üç katlı okul, kontrollü yıkımın ardından bir anda çöktü.

24.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:58
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Isparta'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Ülkü Ortaokulu'nun yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentteki okullarda yapılan dayanıklılık testlerinde, 1999'da eğitim öğretime başlayan Ülkü Ortaokulu'nun yıkılmasına karar verildi.

Bu kapsamda iş makineleri yardımıyla okulun yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Üç katlı okul, kontrollü yıkımın ardından bir anda çöktü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da depreme dayanıksız olan Ülkü Ortaokulu'nun yıkım anı kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da depreme dayanıksız olan Ülkü Ortaokulu'nun yıkım anı kaydedildi - Son Dakika
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