Isparta'da Domuz Sürüsüne Çarpma Kazası

ISPARTA'da otomobiliyle domuz sürüsüne, sonra da yol kenarında park halindeki minibüse çarpan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Isparta- Eğirdir kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Büyük Findos Kavşağı yakınlarında 32 FZ 756 plakalı otomobil sürücüsü önüne çıkan domuz sürüsüne ve yol kenarında park halindeki minibüse çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Otomobilin çarptığı domuzlar öldü.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,