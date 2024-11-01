Isparta\'da Elektrik Direğine Çarpan Araçta İki Yaralı

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ISPARTA'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çünür Mahallesi 102. caddede meydana geldi. Recep Onur Doğan'ın kullandığı 33 ASY 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan Yaşar Berkay Karakülah yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, bulundukları araçtan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla bölgeden götürüldü.

Haber - Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,