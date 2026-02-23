Isparta\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Isparta'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
