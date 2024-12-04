Isparta\'da Freni Boşalan Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı

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ISPARTA'da freni boşalan kamyon park halindeki 2 otomobil, üç tekerlekli bisiklet, 2 motosiklet ve 1 çöp konteynerine çarparak durdu.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Sücüllü Köyü'nde meydana geldi. Seyir halindeki kamyon freni boşalmasıyla kontrolden çıktı. Park halindeki otomobillere, üç tekerlekli bisiklete ve 2 motosiklete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada bir çöp konteyneri de zarar gördü. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma inceleme yaptı.

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -