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Isparta'da Kaçak Kerevit Denetimi

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Eğirdir'de yapılan denetimlerde 200 kaçak kerevit sepetine el konuldu, av yasağına karşı önlemler artırıldı.

05.12.2024 13:38
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Isparta'da kaçak kerevit avı denetimi: 200 sepete el konuldu

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde balıkçılar üzerinde yapılan denetimlerde, kerevit av yasağına rağmen kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 200 adet kerevit sepetine el konuldu.

Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, 4 Aralık 2024 tarihinde su ürünleri kontrol teknesi ile kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Eğirdir Merkez, Sarıidris Kasabası, Beydere, Bağören, Barla, Mahmatlar, Sorkuncak ve Göktaş Köyü çevresinde yaşayan balıkçılar üzerinde yapılan denetimlerde, ruhsatlar, avlanan balıklar ve kullanılan av araçları titizlikle incelendi.

Denetimler sırasında, 15 Kasım itibarıyla başlayan kerevit av yasağına rağmen, kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 200 adet kerevit sepetine rastlandı. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na istinaden tüm kerevit sepetlerine el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülebilir balıkçılık, su ürünleri stoklarının korunması ve popülasyonların devamlılığı adına denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, balıkçılardan yasal avcılık kurallarına riayet etmelerini istedi.

(ETK-FGY-SM-

Kaynak: İHA

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