Isparta\'da motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Isparta'da motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.
R.K'nin kullandığı 32 FJ 498 plakalı motosiklet, Modernevler Mahallesi 102 Cadde'de yaya olarak yolun karşına geçmeye çalışan Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Elif Metiner'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, motosikletin çarptığı Metiner savrulması yer alıyor.
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