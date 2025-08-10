Isparta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kovada Gölü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
