Isparta'da şehitlerin kahramanlık hikayeleri karekod ile yaşatılacak

-Şehit mezarlıklarında şehitlerin kahramanlık hikayeleri dijital ortama taşındı

Garnizon Şehitliği'ndeki 33 şehit mezarına karekod uygulaması yerleştirildi

ISPARTA - Isparta'da Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, Garnizon Şehitliği'ndeki 33 şehit mezarına karekod uygulaması yerleştirildi. Artık ziyaretçiler, karekodları okutarak şehitlerin hayat hikayelerine dijital ortamda ulaşabilecek.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği işbirliğiyle Garnizon Şehitliği'nde bulunan 33 şehit mezarına karekod uygulaması başlatıldı. Şehitler Haftası çerçevesinde hayata geçirilen bu proje, şehitlerin kahramanlık hikayelerini dijital ortamda geleceğe aktarmayı amaçlıyor.

Şehitlerin hayatlarına ve yaptıkları kahramanlıklara dair bilgilere ulaşabilecekler

Projeye göre, ziyaretçiler şehit mezarlarına yerleştirilen karekodları okutarak, şehitlerin hayatlarına ve yaptıkları kahramanlıklara dair bilgilere ulaşabilecekler. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Savcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu projeyi yaklaşık iki aylık bir süre zarfında hazırladık. Şehitler Haftası'na yetiştirmeyi hedefledik. Amacımız, aziz şehitlerimizin hatıralarını canlandırmak, gelecek nesillere örnek olmak ve onların kahramanlık destanlarını dijital ortamda aktarmaktır" dedi.

"Onları unutmamak ve unutturmamak için bu projeyi hayata geçirdik""

Savcı, ayrıca Isparta Şehitliği'nde bulunan 129 şehitten 33'ünün mezarına karekod uygulamasının yerleştirildiğini belirterek, "Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, onları unutmamak ve unutturmamak için bu projeyi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı. Proje, Isparta'nın yanı sıra Türkiye genelinde 3 ilde daha uygulanıyor.