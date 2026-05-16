Isparta\'da Temizlik İşçisi Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

Isparta'da çöp toplama kamyonunun arkasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Isparta Belediyesinde temizlik görevlisi Ali Öztürk (47), çöp konteynerini aracın arkasına boşalttıktan sonra pres mekanizmasına sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
