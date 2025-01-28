Isparta\'da Veba Barındırmayan Kerevit Yavruları Üretildi

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Isparta'da Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) mühendislerince, üç yıl süren çalışmayla laboratuvar ortamında veba barındırmayan daha dirençli kerevit yavruları yetiştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı SAREM Kerevit Araştırma Merkezi'nde, çevresel şartlara dirençli ve veba barındırmayan kerevit üretimi için çalışma yapıldı.

"Tatlısu ıstakozu" olarak da bilinen ve önemli ihraç ürünlerinden olan kerevitin, hastalıktan bertaraf edilebilmesi için "Kerevit Yumurtalarının Kuluçka Performansı" projesi hayata geçirildi.

SAREM Müdürü ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu liderliğinde 10 kişilik ekibin yürüttüğü çalışmayla Eğirdir Gölü'nden anaç kerevitlerin karın bölgesinden toplanan yumurtalar, laboratuvar ortamında 4 ay kuluçkaya yatırıldı.

Belirli aşamalardan sonra kerevit vebası barındırmayan, çevresel faktörlere dayanıklı yavrular elde edildi.

"Kerevit, önemli ihraç kalemidir"

SAREM Müdürü Uzunmehmetoğlu, AA muhabirine, "tatlısu ıstakozu" olarak da bilinen kerevitin oldukça önemli su ürünlerinden olduğunu söyledi.

Kabuklu bir canlı olduğunu anlatan Uzunmehmetoğlu, "Aynı zamanda çok önemli ihraç kalemidir. Kerevit üretimi ülkemizde sadece doğal stoklardan avcılık yapılarak gerçekleşmektedir. Henüz türün yetiştiriciliği yapılamamıştır. Ancak yetiştiricilik çalışmalarındaki en büyük engel, kerevit veba hastalığıdır. Bu hastalığı bertaraf edebilmek amacıyla "Kerevit Yumurtalarının Kuluçka Performansı" isimli projeyi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Uzunmehmetoğlu, çalışmayı 10 kişilik ekiple yürüttüklerini belirterek, bugüne kadar yumurtaların anneleri tarafından karın kısmında kuluçka edilerek kerevit yavrularının yetiştirildiğini vurguladı.

Kerevit yumurtalarını anneden ayırarak çalışma yaptıklarını bildiren Uzunmehmetoğlu, "Yaklaşık 4 ay kendimiz kuluçka ettik. Bazı dezenfeksiyon uygulamalarıyla kerevit vebasından ari yavrular elde edilebileceğini ortaya koyduk. Projenin ilerleyen yıllarında ise 'yumurtaları anneden ne zaman ayırmalıyız' ve 'kuluçkada kullanılması gereken su debisi' ile 'yumurta stok yoğunluğu ne olmalı' sorularına cevap aradık ve bu iş kalemlerinin hepsini başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Vebadan ari kerevit yavruları elde etmeyi başardıklarını vurgulayan Uzunmehmetoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız çalışmayla kerevit yavrusu yetiştiriciliğinde önemli adım attık. Kerevit yavrularının daha önce yüzde 20 olan yaşama oranlarını yaptığımız çalışmayla yüzde 90'lara kadar çıkarmayı başardık. Yani artık 10 kerevitten 9'u sağlıklı şekilde yaşamlarına devam edebiliyor. Bundan sonraki hedefimiz, kereviti pazar boyutuna ulaştırmak için gerekli çalışmaları yaparak bu türü yetiştiriciliğe kazandırmaktır."