Isparta Eğirdir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Mahmatlar yolunda bir otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı, araçtaki bir kişi yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mahmatlar yolunda Erkan Ö. (46) idaresindeki 07 EC 062 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ve araçtaki Mehmet S. ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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