Isparta Gül Festivali Başladı - Son Dakika
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Isparta Gül Festivali Başladı

Isparta Gül Festivali Başladı
05.06.2026 20:50
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2026 Uluslararası Gül Festivali, Isparta'da törenle başladı. Etkinlikler 7 Haziran'da sona erecek.

Isparta'da düzenlenen 2026 Uluslararası Gül Festivali başladı.

Festival, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törenin ardından, Bulgaristan'dan bastonun içinde getirdiği gül fidanını dikerek Isparta'yı "gül bahçesine" dönüştüren Müftüzade Gülcü İsmail Efendi mezarı başında anıldı.

Festival kapsamında düzenlenen ve Isparta Belediyesi binasından başlayan kortej yürüyüşü, Valilik binasının önünde son buldu.

Yürüyüşe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Moldova'dan halk oyunları gösteri grupları da katıldı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, festivalde yaptığı konuşmada, festivalin hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.

Geçen yıla göre festivale çok daha büyük bir katılım olduğunu ifade eden Erin, "İnşallah önümüzdeki yıllarda hem zenginleştirerek hem uluslararası boyutunu da artırmak suretiyle dünyada söz edilen bir festivale dönüştürmek için vekillerimizle, belediye başkanımızla el ele vermek suretiyle daha üst boyutlara taşımanın mücadelesini vereceğiz." dedi.

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen ise gülün Isparta için önemine dikkati çekti.

Başdeğirmen, "Gül, 18 bine yakın ailenin bu işten evine ekmek götürdüğü bir bitkidir. Hem güzel bir emek sonucu gelir elde edilir ve hem maneviyatı yüksektir. Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini tek başına Isparta karşılıyor." dedi.

Sanatçıların konserlerinin de yer alacağı festival kapsamındaki etkinlikler, 7 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta Gül Festivali Başladı - Son Dakika

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