Isparta Şarkikaraağaç'ta eşinin pompalı tüfekle 2 el ateş ettiği kadın yaşamını yitirdi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tartıştığı eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti.

F.K. (37) ile eşi A.K. (35) arasında dün akşam saatlerinde Isparta kent merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Daha sonra F.K, Çarıksaraylar beldesinde sokakta eşi A.K'ye pompalı tüfekle 2 el ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, F.K'yi gözaltına aldı.

Çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.