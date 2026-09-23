Isparta Şarkikaraağaç'ta eşinin pompalı tüfekle 2 el ateş ettiği kadın yaşamını yitirdi

Isparta Şarkikaraağaç'ta eşinin pompalı tüfekle 2 el ateş ettiği kadın yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'da dün akşam kent merkezinde tartıştığı eşi, kadını Şarkikaraağaç'taki Çarıksaraylar beldesinde sokakta pompalı tüfekle 2 el ateş ederek vurdu; kadın hayatını kaybetti. Jandarma olayın ardından eşini gözaltına alırken, çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tartıştığı eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti.
F.K. (37) ile eşi A.K. (35) arasında dün akşam saatlerinde Isparta kent merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Daha sonra F.K, Çarıksaraylar beldesinde sokakta eşi A.K'ye pompalı tüfekle 2 el ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, F.K'yi gözaltına aldı.
Çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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