Erzurum'un İspir ilçesinde tek başına gezen ayı yavrusu görüntülendi.
Kış uykusundan uyanan ayıların doğadaki hareketliliği sürüyor.
Madenköprübaşı Mahallesi civarındaki kırsal alandaki yoldan karşıya geçen ayı yavrusu, tepelik alanı tırmandı. Görüntülenen yavru, bir süre dinlendikten sonra tepeyi aşarak gözden kayboldu.
Bazı vatandaşlar da yavrunun gidişini cep telefonlarıyla görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › İspir'de Ayı Yavrusu Görüntülendi - Son Dakika
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