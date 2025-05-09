İspir\'de Kurumlar Arası Toplantı

Erzurum'un İspir ilçesinde, kurum amirleri ve muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilgili kurumların ve muhtarların sorumluluklarını yerine getirmede hassas davranmaları gerektiğine söyledi.

İlçede kayda değer her hangi olumsuz bir olayın meydana gelmediğini ifade eden Poçanoğlu, bundan sonra da ilçede huzur ortamının devam etmesi adına kurumlar ve muhtarlarla koordineli bir şekilde çalışacaklarını anlattı.

Kurum müdürlerinin konuşmalarının ardından toplantıya katılanlara, İspir Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığınca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran keneler hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.