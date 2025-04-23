İspir'deki Tarihi Asma Köprüde Halat Kopması Tehlike Saçıyor

Tarihi asma köprünün halatı koptu vatandaş tedirgin

İspir'de tarihi asma köprü büyük bir tehlike oluşturuyor

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde bulunan ve vatandaşların yoğunlukla kullandığı tarihi asma köprünün kopan halatının yapılmaması büyük bir tehlike oluşturuyor.

İlçe girişinde bulunan ve İkisor Mahallesi sakinlerinin kullandığı tarihi asma köprünün iyi kenar halatından biri koptu. Çoruh nehri üzerinde bulunan tarihi köprünün onarılmasını isteyen vatandaşlar İspir Belediyesinin duyarsızlığına tepki gösterdiler.

Çoruh nehrinin bahar mevsimi ile birlikte debisinin yükselmesi ile birlikte sarkan köprü vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Tarihi köprünün halatlarının acil olarak onarılmasını isteyen vatandaşlar, geçmişte ölümlü kazalarında yaşandığı bölgede tedbir alınmasını istiyorlar.